Premier De Croo bijzonder scherp voor rellen bij coronaprotest: “Onaanvaardbaar en walgelijk”

LEES OOK. Eén rode draad in het verzet van de 35.000 betogers gisteren in Brussel

Zondag kwamen er in Brussel 35.000 mensen op straat tegen de coronamaatregelen. Een pak meer volk dan de politiediensten aanvankelijk verwacht hadden. Het grootste deel betoogde in alle rust, maar in de marge kwam het toch tot zware rellen. Het waterkanon moest ingezet worden en er werd met projectielen naar de politie gegooid. In totaal werden er 45 mensen opgepakt. Ook moesten drie agenten en één betoger naar het ziekenhuis.

Eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) heeft maandag gereageerd op de betoging en de rellen van zondag. Hij begon met het bedanken van de politie en benadrukte dat betogen toegestaan is in ons land. “Maar als zo’n betoging ontaardt in geweld. Dan is het onaanvaardbaar. En vooral als zo’n betoging ontaardt in geweld tegen de politie. Dan is dat absoluut onaanvaardbaar. Geweld tegen personen die in deze zeer moeilijke periode er alles aan moeten doen om de veiligheid van iedereen te garanderen en onze maatschappij goed georganiseerd te houden. Deze vorm van geweld is absoluut walgelijk. Vooral op een moment als vandaag, wanneer het alle hens aan dek is. In de zorg is het alle hens aan dek. Dan kan je alleen maar vaststellen dat de manier dat het ontaard is niks meer te maken heeft met vrijheid. Dat heeft niks meer te maken met de discussie over het feit of vaccinatie nu een goede of een slechte zaak is. Dan is het uiteindelijk crimineel gedrag”, zei De Croo.

LEES OOK. Eén dag na rellen likt Brussel zijn wonden: “Als ik nog lag te slapen, was ik nu zwaar verbrand”

“Ik wil heel duidelijk zijn”, ging hij verder. “Onze veiligheidsdiensten, onze politie, die zullen er alles aan doen, gebruikmaken van beelden en alle info die er bestaat, om ervoor te zorgen dat diegenen die dit hebben doen ontaarden in geweld, zullen vervolgd worden.”

“Ik ben me absoluut bewust van het feit dat we nu bijna twee jaar door een bijzonder moeilijke periode gaan. Dit is niet eenvoudig. En ik begrijp dat er een stuk teleurstelling is bij velen. Ook bij mezelf. We hadden niet verwacht dat we deze herfst nog gingen moeten omgaan met deze pandemie. Maar op een moeilijk moment als dit, moeten we elkaar steunen en naar elkaar luisteren. Dat op basis van correcte info en wetenschappelijke info. We moeten dat doen op een serene manier. Op een moment als dit mogen we ons niet uit elkaar laten spelen door een kleine groep die eigenlijk misbruik probeert te maken van twijfel die er bij sommige mensen bestaat om mensen tegen mekaar op te zetten. We hebben één doel vandaag: vechten tegen het virus. Laten we alstublieft ons niet laten ophitsen door een kleine groep zodat het uiteindelijk een gevecht tegen elkaar wordt. We moeten samen schouder aan schouder vechten tegen het virus.”