Journalist verprutst interview met Adele, en dat kost zijn baas 650.000 euro: “Ik schaam me dood”

Adele staat volop in de spotlights met haar nieuwe album ‘30’ en journalisten struikelen over elkaar heen om haar te mogen interviewen. Toch doet de Engelse superster maar een handjevol media-optredens. Een Australische tv-reporter was een van de gelukkigen. Helaas ging hij niet naar huis met een prachtige reportage maar werd hij twee weken geschorst en is zijn baas bijna 650.000 euro kwijt.

Matt Doran van de Australische omroep Channel 7 vloog begin november met een cameraman en een geluidsman naar Londen voor een exclusief interview met Adele. Tijdens het vraaggesprek viel het de zangeres op dat Doran haar weinig vragen stelde over haar nieuwe album. “Ik heb er niet naar geluisterd”, bekende de journalist daarop.

In eerste instantie leek die mededeling de popster weinig te deren. Het album zou pas twee weken later uitkomen, dus ook Doran maakte zich niet zoveel zorgen over zijn bekentenis. “Het interview duurde zelfs bijna tien minuten langer dan gepland, we hebben bijna een halfuur met elkaar gesproken”, herinnert Doran zich in een vraaggesprek met de Britse krant The Daily Telegraph.

“Ik schaam me dood”

Maar platenmaatschappij Sony ergerde zich wel aan de slechte voorbereiding van de tv-reporter en weigerde Channel 7 toestemming te geven het interview uit te zenden. Een duur besluit voor de omroep, die zo’n miljoen Australische dollar (bijna 650.00 euro) had betaald voor een exclusief interview met Adele.

Ondanks dat het album ten tijde van het vraaggesprek nog niet officieel in de winkels lag, had Doran wel degelijk de mogelijkheid gehad de plaat te beluisteren. Een persmedewerker van Sony had hem voor het interview per mail een link naar het album gestuurd. Doran zegt dat bericht over het hoofd gezien te hebben. “Dit is de belangrijkste e-mail die ik ooit gemist heb”, vat hij zijn misstap samen. “Ik schaam me dood.”

Channel 7 kon er niet mee lachen en stuurde hun reporter twee weken verplicht naar huis. Doran presenteert een populair televisieprogramma dat iedere zondagochtend bij de omroep wordt uitgezonden.