Buitenlandse Zaken roept Belgen op Ethiopië te verlaten

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken raadt alle reizen naar Ethiopië, met inbegrip van reizen met transit in de hoofdstad Addis Abeba, ten stelligste af. Landgenoten die zich nog in het Afrikaanse land bevinden, worden aangeraden het land te verlaten nu er nog commerciële vluchten beschikbaar zijn. De reden voor het aangescherpte reisadvies is de verslechtering van de veiligheidssituatie in het land.

De toestand in Ethiopië is al maandenlang precair. Begin november vorig jaar stuurde de Ethiopische premier Abiy Ahmed, in 2019 nog de Nobelprijswinnaar voor de Vrede, het leger af op de opstandige regionale autoriteiten in Tigray. Destijds klonk het dat het een “kort en krachtig offensief” zou worden, maar intussen is de hele regio meegesleept geraakt in het conflict. Sindsdien is Tigray onderworpen aan wat de VN omschrijft als een de facto blokkade van humanitaire hulp. Op 2 november heeft de Ethiopische regering de noodtoestand afgekondigd, omdat de rebellen van het TPLF en het Oromo Liberation Army (OLA) aan terrein wonnen.

Momenteel zouden zich nog ongeveer 145 Belgen en rechthebbenden in Ethiopië bevinden. Die worden aangeraden om zo snel mogelijk het land te verlaten.