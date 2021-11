Weduwe vermoorde journalist Khashoggi vraagt Justin Bieber niet op te treden in Saudi-Arabië

De verloofde van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi heeft aan popzanger Justin Bieber gevraagd om in december niet op te treden in Saudi-Arabië. Dat deed ze in een brief die ze schreef naar de zanger.

Bieber zou normaal volgende maand optreden tijdens de eerste Formula One Grand Prix in Jeddah. Maar Hatice Cengiz, de verloofde van de vermoorde Khashoggi, vraagt nu in een brief, die gepubliceerd werd in The Washington Post, aan de zanger om een “krachtige boodschap” te sturen. “Zing niet voor de moordenaars van onze geliefde Jamal.” Ze schrijft dat Bieber een “unieke kans” heeft om te laten zien dat “zijn naam en talent niet zullen worden gebruikt om de reputatie te herstellen van een regime dat zijn critici doodt”.

“Als je weigert een pion te zijn van MBS (de Saudische kroonprins Mohammad bin Salman, red.), zal je boodschap luid en duidelijk gehoord worden: ik treed niet op voor dictators. Ik koos gerechtigheid en vrijheid boven geld.”

Jamal Khashoggi werd op 2 oktober 2018 in het Saudische consulaat in Istanboel vermoord door een commando van agenten uit Saudi-Arabië. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Khashoggi was columnist voor de Washington Post en woonde in de Verenigde Staten. Hij liet zich zeer kritisch uit over het regime in Saudi-Arabië.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)