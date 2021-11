Juventus twee maanden zonder verdediger Danilo

Volgens Juventus staat de 30-jarige verdediger zo’n acht weken aan de kant. Danilo is een vaste waarde in het elftal van trainer Massimiliano Allegri. De Braziliaan, die eerder bij FC Porto, Real Madrid en Manchester City speelde, mist onder meer de ontknoping van de groepsfase in de Champions League.

Juventus is met 12 punten uit vier wedstrijden al zeker van een plek in de knock-outfase. De Italiaanse club speelt dinsdag in Londen tegen Chelsea, dat met 9 punten op de tweede plek staat in de poule.