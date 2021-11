Als er naakt bij komt kijken, belt filmindustrie naar Philine: deze hulpmiddeltjes worden gebruikt bij seksscènes

Philine Janssens is Vlaanderens eerste intimiteitscoördinator. — © Kinnet

Als professionele danseres leerde ze wat het is om halfnaakt in de spotlights te staan. Als pionier helpt ze tegenwoordig acteurs en actrices hun grenzen bewaken. Ja, sinds #MeToo de filmwereld wakker schudde, gaat het hard voor Philine Janssens (40), de eerste intimiteitscoördinator van Vlaanderen. “Meestal weten acteurs wel dát er een naaktscène is, maar niet hóé die gefilmd wordt.”