Verdachte die inreed op kerstparade en vijf mensen doodde, had “aanzienlijk crimineel verleden” en was “op de vlucht na eerder incident”

De verdachte die zondagavond (lokale tijd) in het Amerikaanse Waukesha ingereden is op een kerstparade en zo het leven van vijf mensen eiste, is iemand met een aanzienlijk crimineel verleden die op de vlucht was na een eerder incident. Dat heeft NBC news vernomen van bronnen bij de politie. Over het motief is nog geen duidelijkheid.

De jaarlijkse kerstparade is in Waukesha, in de Amerikaanse staat Wisconsin, een gebeurtenis waar elk jaar reikhalzend naar uitgekeken wordt door zowat de hele bevolking. Ook zondagavond waren er ondanks het coronavirus vele duizenden mensen samengekomen. Maar het feest veranderde in een drama toen een man met zijn rode Ford Escape inreed op de parade. De trieste balans: zeker vijf doden en 40 gewonden, waaronder 12 kinderen.

Een persoon die ervan verdacht wordt de bestuurder van het voertuig te zijn geweest, kon niet lang daarna opgepakt worden. De verdachte kon verhoord worden en zou iemand zijn met een aanzienlijk crimineel verleden, zo melden politiebronnen aan NBC News. Nog volgens die bronnen zou de verdachte op de vlucht geweest zijn na een eerder incident waar een messengevecht mee gepaard ging.

Over een motief is nog geen uitsluitsel en wil de politie nog geen uitspraken doen. Terreur wordt niet uitgesloten, maar een ongeval zonder het doel op de paraderende mensen in te rijden evenmin.