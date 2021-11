Strooiwagens staan klaar voor ijskoude nacht: KMI en Wegen en Verkeer waarschuwen voor gladde wegen

Het wordt ijskoud in de nacht van maandag op dinsdag, en dus worden in heel het land strooiwagens in paraatheid gebracht. Het KMI en het Agentschap Wegen en Verkeer raden iedereen aan voorzichtig te zijn omdat de wegen er gevaarlijk glad bij kunnen liggen.

Het gaat op veel plaatsen vriezen in de nacht van maandag op dinsdag, meldt het KMI. De minima liggen op -2 en zelfs -4 graden in het noorden en noordwesten van het land. De temperatuur van het wegdek zakt vermoedelijk ook onder het vriespunt, waardoor de kans op gladde wegen ’s nachts en dinsdagochtend groot is. De strooiwagens worden dan ook in stelling gebracht om in te grijpen indien nodig.

Om de Vlaamse wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer 103.000 ton strooizout in voorraad. “Die voorraad volstaat om zelfs bij extreme weersomstandigheden de winter door te komen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Waar gestrooid moet worden, beslist het Agentschap Wegen en Verkeer op basis van het GladheidMeetSysteem (GMS), een digitaal dashboard dat de gladheid op onze wegen voorspelt door weergegevens van het KMI te combineren met een wegenweermodel. “Sinds vorig jaar helpen ook waarnemingen van burgers bij gladheidsbestrijding”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. “Via de KMI-app kan iedereen informatie geven over de weersomstandigheden waar hij of zij zich bevindt. Vooral bij onvoorziene sneeuw- of ijzelvorming kan informatie van burgers belangrijk zijn.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het KMI roepen daarom ook deze winter de hulp in van weggebruikers. Ze vragen de KMI-app te installeren, zodat via daar kan doorgegeven worden wanneer gladheid waargenomen wordt.