SJOTCAST #16. “Xavi kan nog heel veel leren van Felice Mazzu”

De interlandbreak zit erop en dus is ook Sjotcast er opnieuw. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 16 bereikt Lars’ liefde voor Union ongekende hoogtes, zat Guillaume aan tafel met een discussiërende Roberto Martinez en trok Yanko naar een Rotterdam in de ban van Cyriel Dessers.