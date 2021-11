Boris Johnson vertelt plots over bezoek aan pretpark tijdens onsamenhangende speech: “Peppa Pig World is echt de plek voor mij”

Boris Johnson staat bekend voor zijn kleurrijke speeches. Zo sprak hij een woordje Frans - met veel haar op - om de Fransen aan te manen zich te vermannen en begon hij plots over Kermit de Kikker tijdens een klimaatconferentie van de VN. Maar de Britse premier improviseert ook graag. Dat bleek op een conferentie van de Britse industrie in Port of Tyne maandag. Johnson was even de draad kwijt tijdens zijn speech en begon toen maar te vertellen over zijn bezoekje aan het pretpark Peppa Pig World, dat gewijd is aan het gelijknamige, populaire tekenfilmfiguurtje. “Echt een plek voor mij”, klonk het nogal onsamenhangend. “Veilig, gedisciplineerde scholen en goed georganiseerd massatransport.”