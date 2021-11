Eden Hazard ook niet in de selectie voor CL-wedstrijd Real in Tiraspol

Eden Hazard zal woensdagavond niet in actie komen in de vijfde poulewedstrijd van de Champions League met Real Madrid op het veld van Sheriff Tiraspol. De Rode Duivel is schijnbaar onvoldoende hersteld van de buikgriep die hem afgelopen weekend ook al van het veld hield. Hazard heeft al wel de training hervat.

Coach Ancelotti heeft de 30-jarige middenvelder niet klaar voor de dienst bevonden, ook al heeft hij intussen al een training verwerkt. Real speelt op het veld van de Moldavische kampioen trouwens een belangrijke wedstrijd. Real gaat wel aan de leiding in groep D maar verloor de heenronde verrassend voor eigen publiek met 1-2 van Tiraspol. Real mag absoluut niet verliezen want dan komt Tiraspol met negen punten naast en eigenlijk ook voor Real gezien het onderling resultaat. En dat zou tot een superspannende slotspeeldag leiden waarin zowel Real, Tiraspol als Inter Milaan nog kans hebben om door te gaan.(gvdl)