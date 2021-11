De opluchting was wereldwijd, begin dit jaar: Emotet, een van de gevaarlijkste cybercriminele netwerken, was uitgeschakeld. De vreugde was echter van korte duur: criminelen hebben het systeem weer opgestart. “Ook wij kregen al een paar meldingen”, zegt Miguel De Bruycker, directeur van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) .