Jonge landgenoot in Juventus-selectie voor clash met Chelsea

Belofteninternational Koni De Winter is door Juventus-coach Massimiliano Allegri opgenomen in zijn selectie voor de clash met Chelsea, dinsdagavond op de vijfde speeldag in groep H van de Champions League.

Voor de negentienjarige verdediger is het zijn tweede wedstrijdselectie van het seizoen. Medio september bleef hij in het competitieduel tegen Napoli de hele wedstrijd op de bank. In de Champions League haalde hij vorig seizoen al eens de selectie voor het duel tegen FC Barcelona, maar ook toen bleef hij op de bank. Het is dus nog wachten op zijn eerste minuten met de A-ploeg.

De Belgische jeugdinternational maakte in de zomer van 2018 de overstap van de jeugd van Zulte Waregem naar die van Juve. Begin dit jaar verlengde hij er zijn contract tot medio 2024. Dit seizoen verdeelt hij er zijn tijd tussen de U23 en de A-kern.

(belga)