Gepensioneerde generaal en voormalige defensieminister wordt Roemeense premier

Een gepensioneerde generaal en voormalige defensieminister die begin november de handdoek in de ring wierp, heeft maandag opnieuw de opdracht gekregen om in Roemenië een regering te vormen. Dat gebeurde een dag nadat de Roemeense liberalen en sociaaldemocraten een akkoord bezegeld hadden. Na hem is het de beurt aan Marcel Ciolacu, de leider van de voormalige oppositiepartij.

De regerende Nationale Liberale Partij (PNL) en hun voormalige rivalen van de Sociaaldemocratische Partij (PSD) hebben besloten hun krachten te bundelen, waarop de Roemeense president Klaus Iohannis aan Nicolae Ciuca heeft gevraagd een team op poten te zetten. De 54-jarige aftredende minister van Defensie voor PNL blijft aan het roer staan tot midden 2023, waarna hij het stokje voor het resterende anderhalf jaar doorgeeft aan Marcel Ciolacu van PSD.

Dat is het gevolg van de zogenaamde premierrotatie, die de partijen overeengekomen zijn. Ook de Democratische Alliantie van Hongaren in Roemenië (UDMR), de partij van de Hongaarse minderheid in het land, maakt deel uit van de coalitie. “De laatste dagen hebben we samengewerkt om een coalitie te bouwen (...) want de Roemenen verwachten oplossingen voor de pandemie en de energiecrisis”, verklaarde Ciuca. Hij verduidelijkte dat hij donderdag een vertrouwensstemming zou vragen in het parlement.

Verzoenen

De oorlogsveteraan, die nog in Afghanistan vocht, wacht de zware taak om de belangen van de voormalige rivaliserende partijen en hun partner UDMR te verzoenen. Met zijn militaire profiel kan hij de Roemenen misschien geruststellen: het leger is een van de meest gerespecteerde instellingen van het land. De grote winnaar van wat de analisten omschrijven als “een tegennatuurlijke alliantie” is evenwel de PSD. Die partij kreeg negen van de twintig portefeuilles.

De liberale regering van premier Florin Citu was in oktober gevallen nadat het parlement een motie van wantrouwen goedgekeurd had. Citu, die na de verkiezingen van december 2020 regeringsleider werd, was het zwarte schaap van zowel rechts als links geworden.