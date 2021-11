Lyon gestraft voor incident met Payet: thuiswedstrijden voorlopig zonder publiek

De Franse voetbalclub Olympique Lyon moet zijn thuiswedstrijden voorlopig zonder publiek spelen. De organisatie van de competitie heeft dat besloten, nadat het duel met Olympique Marseille zondagavond al na een paar minuten moest worden gestaakt. Een toeschouwer had een flesje water op het hoofd van Dimitri Payet gegooid toen de Marseille-speler een hoekschop wilde nemen. De spelmaker heeft intussen een aanklacht ingediend “in het kader van het onderzoek van de procureur van Lyon”, deelde l’OM mee aan het Franse persagentschap AFP.

De tuchtcommissie van de Ligue 1 gaat zich over de zaak buigen. Tot er een uitspraak is, moet Lyon in een leeg stadion spelen. De ploeg van Jason Denayer heeft deze week twee uitwedstrijden op het programma staan, tegen de Deense club Brøndby in de Europa League en zondag in de competitie bij Montpellier. Lyon speelt op 1 december thuis tegen Stade de Reims zonder publiek op de tribunes. De tuchtcommissie buigt zich op 8 december over de zaak en beslist dan onder meer wat er gebeurt met het restant van de wedstrijd tegen Marseille.

Olympique Marseille liet nog weten dat het in tegenstelling tot Payet geen aanklacht heeft ingediend, maar het zal zich wel burgerlijke partij stellen in het dossier. (belga)