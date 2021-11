Pochettino, Rodgers of alsnog Zidane? Kandidaten genoeg om Ole Gunnar Solskjaer op te volgen bij Manchester United

De koning is dood, leve de koning. Ole Gunnar Solskjaer (48) staat nog maar net op straat bij Manchester United of het wemelt al van de geruchten over wie zijn troonopvolger wordt. Ex-speler Michael Carrick (40) mag het dinsdagavond in de Champions League-match tegen Villarreal al eens proberen als interim-trainer, maar het is Mauricio Pochettino (49) die voorlopig in de hot seat heeft plaatsgenomen. De vijf voornaamste kandidaten voor het postje van trainer van één van de grootste clubs ter wereld doorgelicht.