Professor die ontslagen werd omdat hij gemasturbeerd zou hebben tijdens Zoom-gesprek deelt intieme details om onschuld te bewijzen

Een professor van de katholieke Fordham University in New York sleept de onderwijsinstelling voor de rechter om zijn ontslag aan te vechten. Howard Robinson (68) zou zichzelf hebben bevredigd tijdens een Zoom-gesprek met een leerlinge. Onzin, reageert hij, en om dat te staven komt hij met opvallend intieme details.

Het was studente Andrea Morin die het tafereel vastlegde op video. Op de beelden lijkt het alsof hoogleraar Howard Robinson masturbeert op 10 september 2020. Morin beschrijft in rechtbankdocumenten dat ze haar leraar “vanaf zijn middel zag, en hem anderhalve minuut lang observeerde, terwijl hij schokte, stevig ademhaalde en ’oh f**k yeah’ zei”, zo citeert de New York Post.

Breakout room

Het tafereel gebeurde toen studenten naar zogeheten ’breakout rooms’, virtuele kamers, werden gestuurd. Studente Morin had haar camera zelf uitgeschakeld, omdat ze ziek was. Ze filmde wat ze zag met haar mobiele telefoon en maakte dezelfde dag een melding. Een week eerder zou de professor haar hebben gemaild met de vraag “hoe het ging” en de mededeling dat hij “aan haar dacht”.

De aantijging van masturbatie is “vrijwel onmogelijk”, stelt Robinson nu. Een erectiestoornis en een laag testosterongehalte zorgen ervoor dat hij “nauwelijks een erectie kan krijgen of kan masturberen”.

Plassen

Hetgeen op de video te zien is, is geen masturbatie, maar het uitstellen van plassen. Robinson – hij claimt een vergrote prostaat en andere medische problemen te hebben – was een laatste mail aan het afronden om een PowerPoint rond te sturen en wilde de aandrang onderdrukken.

Hij “zat te grimassen en verschoof steeds zijn gewicht op zijn stoel, terwijl hij zich spoedde om het e-mailbericht naar zijn klas uit te sturen, voordat hij zichzelf kon bevrijden”, zo formuleert zijn advocaat het tafereel.

De hoogleraar werd op staande voet ontslagen en mocht zelf niet uitleggen wat er gebeurd was, stelt hij in rechtbankdocumenten. De universiteit heeft nog niet gereageerd.

Eigen rechtszaak

Morin haalde het vak van Robinson niet waardoor ze – ondanks een goed gemiddelde van omgerekend 7,04 – haar studiefinanciering kwijtraakte, en niet op tijd haar diploma kon behalen, zo claimt de studente in een eigen rechtszaak die ze tegen de school heeft aangespannen. Door de vertraging loopt ze ook promotie bij haar huidige baan mis, zeggen haar advocaten.