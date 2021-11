Twijfel je of je corona hebt? Zo vraag je zelf een testcode aan

Om te voorkomen dat huisartsen nog langer overstelpt worden door mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, kun je sinds kort zélf een testcode aanvragen. En dat via een online zelfevaluatietool. Alleen blijkt die procedure niet voor iedereen even evident, waardoor de huisartsen nu massaal vragen krijgen over die tool. Omdat ook dat niet de bedoeling kan zijn: hier een uitgebreid stappenplan.