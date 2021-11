Club-tegenstander Leipzig moet nu ook Spaanse vedette missen door blessure

RB Leipzig kan komende woensdag in het cruciale CL-duel in en tegen Club Brugge niet rekenen op de diensten van Spaanse international Dani Olmo (23). De creatieve middenvelder liep een spierscheur op in de linkerdij en reist niet mee af naar West-Vlaanderen.

Leipzig moet het komende woensdag sowieso al doen zonder de Deense aanvaller Youssuf Poulsen. De Deen liep tijdens de interlandbreak bij Denemarken een spierscheur op in de kuit en moet vier tot vijf weken toekijken.

Olmo lijkt er nog erger aan toe. Hij liep de blessure op in de aanloop naar de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Hoffenheim. Olmo zat weliswaar op de bank maar onderzoek heeft nu uitgewezen dat hij een spierscheur in de linkerdij heeft opgelopen. De Spaans international zal tot en met de winterstop out zijn. Eerder dit seizoen stond hij al weken aan de kant met een spierscheur in de rechterdij.

(bla/gvdl)