Brussels Sint-Jan ziekenhuis reageert nadat hun verpleegkundigen wuiven naar betogers coronaprotest: “Heel jammer, dit laat ons niet onberoerd”

Het was een opmerkelijk beeld zondag tijdens de coronabetoging in Brussel, toen enkele verpleegkundigen van het Sint-Jan ziekenhuis naar de manifestanten wuifden. Het ziekenhuis zit verveeld met de beelden. “Dit laat ons niet onberoerd. We vinden dit heel jammer en gaan nu een open gesprek met die mensen aan om te bekijken hoe we in de toekomst dergelijke uitingen kunnen vermijden.”

35.000 betogers zakten zondagmiddag naar de hoofdstad af om te betogen tegen het huidige coronabeleid. Veel mensen manifesteerden ook tegen het vaccin en het Covid Safe Ticket. De actie begon vreedzaam, maar draaide uiteindelijk uit op rellen. Een van de opmerkelijkste beelden tijdens de mars was toen de manifestanten langs het Sint-Jan ziekenhuis passeerden. Op de beelden was te zien hoe verpleegkundig personeel vanachter het raam en op een balkon naar de betogers wuifden en hen leken toe te juichen. Op het raam hingen ook slogans waarop te lezen stond: “Neen, tegen het vaccin.”

Wél voor vaccinatie

Een dag later zit het ziekenhuis verveeld met het incident. “Ja, als je het achteraf bekijkt, vinden we dit heel jammer. We betreuren dat er nu een beeld gecreëerd wordt waaruit men denkt dat het ziekenhuis tegen vaccinatie is, terwijl wij al maanden pleiten voor verplichte vaccinatie”, zegt directeur communicatie Elke Colpaert.

Het ziekenhuis achterhaalde inmiddels dat de affiches tegen het vaccin niet door het personeel op het raam gehangen werden. “Ze waren van een patiënt die bij ons opgenomen was, die aanvankelijk zou betogen maar door de opname niet kon meedoen.”

Open gesprek

Dat er zorgpersoneel sympathie leek te hebben voor de betogers, heeft men ook vastgesteld in het ziekenhuis. “Wat er nu moet gebeuren, is kijken waarom zij daar stonden”, zegt Colpaert. “En daar willen we nu een open gesprek over hebben. Ik ben niet overtuigd dat al deze mensen tegen het vaccin zijn. Maar we gaan bekijken hoe we dergelijke uitingen in de toekomst kunnen vermijden.”

Het ziekenhuis zegt hard in te zetten op sensibilisering rond vaccinatie. Momenteel is ongeveer tachtig procent van de medewerkers gevaccineerd, bij de artsen ligt dat aantal hoger.