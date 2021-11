Orange haalt Waalse kabelmaatschappij Voo binnen, Telenet blijft met lege handen achter

De Waalse intercommunale Nethys, dat eigenaar is van Voo, besliste in het voorjaar om de kabelmaatschappij te verkopen. Drie investeringsfondsen, Orange Belgium en Telenet waren in september de vijf nog overblijvende kandidaten, waarna de fondsen afvielen. Tussen Telenet en Orange ontstond daarna een opbod.

Uiteindelijk is het Orange dat de Waalse kabelmaatschappij binnenhaalt, zo werd maandag bekendgemaakt. Er worden nu exclusieve onderhandelingen opgestart met Nethys, waar de verwerving van een meerderheidsaandeel in Voo helemaal afgerond zal worden.

In een persbericht reageert Telenet dat het “de genomen beslissing zal evalueren en zijn verdere opties zal bekijken”.