Ze mogen deze keer openblijven, maar toch zijn de evenementensector en een deel van de horeca zwaar getroffen door de strengere coronamaatregelen. “Eigenlijk was het nog eenvoudiger toen alles dicht was”, zeggen ze. Evenementen worden afgeschaft, feesten teruggeschaald en restaurants in kantoorbuurten zien amper nog klanten nu thuiswerk opnieuw de norm is. Maar over steunmaatregelen is nog niets beslist.