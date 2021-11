Wanneer de prikkels in de klas hem te veel worden, gaat Camiel Van Schoors (12) uit Antwerpen even naar buiten voor een frisse neus. De natuur maakt hem zo rustig dat hij op een dag foto’s begon te maken en zo een talent voor fotografie ontdekte. Met een van zijn kiekjes won Camiel nu de publieksprijs in de jaarlijkse fotowedstrijd van National Geographic. “Nu wil ik later nog liever fotograaf worden.”