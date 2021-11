Komend weekend valt de eerste sneeuw: “Mogelijk enkele centimeters”

De eerste winterprik is een feit. De komende dagen gaat de temperatuur ’s nachts geregeld onder het vriespunt, en komend weekend valt zelfs de eerste sneeuw in de Ardennen. “Het is niet uitgesloten dat er enkele centimeters zullen liggen”, zegt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux. Het KMI doet dezelfde voorspellingen.

De zon scheen maandag heel de namiddag op tal van plaatsen, maar dat kon amper verdoezelen dat de temperaturen nu echt een serieuze duik nemen. De eerste winterprik, noemen weermannen het. In die mate dat de temperaturen in de nacht van maandag op dinsdag onder nul gaan en de strooiwagens in stelling gebracht worden voor als er gladde wegen zouden zijn.

LEES OOK. Strooiwagens staan klaar voor ijskoude nacht: KMI en Wegen en Verkeer waarschuwen voor gladde wegen

Als we wat verder kijken, zien we de temperaturen verder dalen. “Het wordt geleidelijk kouder in de loop van de week”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “Sneeuw zien we de komende dagen nog niet, maar tegen het weekend stijgt de kans op winterse neerslag wel. In het binnenland zal dat ’s nachts hoogstens wat smeltende sneeuw zijn, maar in de Ardennen zien we dat er sneeuw kan vallen op 300 à 400 meter hoogte. Dat zien we in de meerderheid van de weermodellen. Het is niet uitgesloten dat er zaterdag en zondag enkele centimeters sneeuw zullen liggen.”

Hetzelfde valt te lezen in de voorspellingen van het KMI: ook daar wordt melding gemaakt van winterse neerslag op zaterdag en zondag.

De kans is volgens Roose wel groot dat het om een winterprik van korte duur gaat. “Volgende week zou het al afnemen. Maar dat is voorwaardelijk natuurlijk, het is nog ver weg.”