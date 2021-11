Ondanks een lopende rechtszaak blijft koeriersbedrijf PostNL volgens het Mechelse gerecht maar grossieren in inbreuken. Met werknemers die tot vijfhonderd pakjes per dag moeten bezorgen en aan een hongerloon werken. Met Black Friday en Sinterklaas in zicht is de sluiting van het postsorteercentrum in Wommelgem een ramp. “Maar ook een wake-upcall voor ons als verwende consumenten.”