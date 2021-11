Nederlandse ontwerper Bas Timmer verovert wereld met slaapzakmantel voor daklozen

De hele wereld warm houden, dat is zijn motto. De Nederlandse modeontwerper en filantroop Bas Timmer is momenteel op missie in Los Angeles, een stad die bekendstaat om zijn glitter en glamour, maar ook om zijn daklozen. 60.000 mensen leven er op straat. Om hen te beschermen tegen de kou krijgen ze nu een sheltersuit. Een combinatie van een tas, een herbruikbare slaapzak en winterjas. Daarmee is Timmer, die aan de modeacademie van Arnhem studeerde, niet aan zijn proefstuk toe. Zijn eerste pak ontwierp hij al in 2014, nadat de dakloze vader van een van zijn vrienden op straat stierf door onderkoeling. Intussen hielp hij al duizenden mensen. Vorig jaar werd hij door Time Magazine uitgeroepen tot Next Generation Leader. Nu hij wereldberoemd is, gaat hij samenwerkingen aan met grote modemerken, zoals Chloë. Zelfs Harry Potter-ster Emma Watson was te zien in een van zijn ontwerpen. Een deel van de opbrengst van die nevenprojectjes gaat naar zijn Sheltersuit Foundation.

Een slaapzakmantel voor landen waar het ’s nachts vriest