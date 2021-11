Belgische militairen gaan mee op Franse antiterreurmissie in Mali

Ons land stuurt volgend jaar 250 militairen naar het West-Afrikaanse land Mali. Ze gaan er deelnemen aan de Franse antiterreuroperatie tegen ISIS en Al Qaeda, zo is maandag op een Frans-Belgische top overeengekomen. In principe wordt deze zending een vechtmissie, al beklemtoonde defensieminister Ludivine Dedonder (PS) dat er pas groen licht wordt gegeven wanneer de situatie in Mali op dat moment voldoende stabiel is.

Ons land heeft nu al zo’n 100 militairen in de regio. Ze nemen er op dit moment deel aan twee kleinere trainings- en beveiligingsoperaties met minder risico. Mali wordt door experts wel eens het Afghanistan van Afrika genoemd. Het is omdat Frankrijk de situatie erg moeilijk onder controle krijgt dat het nu extra inspanningen vraagt van haar bondgenoten. (wer)