Politievakbonden praten weer met minister Annelies Verlinden, maar acties worden voorlopig niet opgeschort

De komende dagen wordt duidelijk of de politievakbonden nog geregeld de ochtend- of avondspits of het verkeer naar de luchthaven van Zaventem massaal in de war gaan sturen, uit woede omdat een gevraagde loonsverhoging achterwege blijft. Maandagochtend zaten de vakbonden voor het eerst sinds lang weer met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) rond de tafel. Zij was de voorbije week in de Verenigde Staten.

“Vanaf dinsdagmiddag hervatten we de onderhandelingen. Maar de acties op het terrein worden pas opgeschort wanneer er uitzicht op een aanvaardbaar én concreet akkoord is, niet eerder”, klinkt het zowel bij ACV als VSOA. Of dat akkoord in zicht is, is compleet onduidelijk. De lokale gemeentebesturen verzetten zich fors tegen een loonsverhoging, die zij deels zullen moeten betalen.

(wer)