De Sutter geeft ambtenaren 50 euro per maand thuiswerkvergoeding

Federaal minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) wil de ambtenaren tegemoetkomen voor hun telewerk. In de beleidsnota die ze voorstelt in de Kamer, gaat ze vol voor een thuiswerkvergoeding van 50 euro per maand. En dat voor iedereen van de 65.000 federale ambtenaren die vier dagen per week van thuis werken.

De meeste ambtenaren kregen al een vergoeding van 20 euro, in het nieuwe voorstel komt daar dus nog 30 euro bij. Daarnaast wil De Sutter ook de negatieve gevolgen van telewerk niet uit het oog verliezen. Er komen opleidingen voor medewerkers en leidinggevenden. In de reglementeringen komt het recht om na de uren offline te zijn. “En wanneer de keukentafel een bureau wordt, zie je dat medewerkers vaak klachten krijgen zoals rugpijn. Daarom lanceer ik een tool waarin ergonomen uitleggen hoe je het best zit. De ambtenaren krijgen ook een fikse korting op materiaal om beter thuis te werken.”

Daarnaast gaat De Sutter op zoek naar nieuwe werkkrachten. Er moeten 250 IT’ers, verpleegkundigen, bedrijfsartsen en preventieadviseurs bijkomen. De overheid moet voor haar een “referentiewerkgever” zijn. Daarom zal er een pak opleidingen bijkomen in de loopbaan van de ambtenaren. Al helemaal omdat vandaag 10 procent van de ambtenaren jonger is dan dertig, 44 procent is ouder dan 50.(agy)