Steven Fortes is stevig in duel, maar voor de rest is het zeker geen Jack Hendry. — © BELGA

Kaas met gaten, los zand, opendeurdag: de verdedigende prestatie van KV Oostende tegen Union was alweer om te huilen. De komende weken moeten de Kustboys absoluut een prioriteit maken van verdedigende versterking in januari, want de ploegen onder KVO blijven niet verliezen. Met deze achterlijn is Oostende straks degradatiekandidaat. “Jullie zien de wedstrijden ook...”, aldus Blessin.