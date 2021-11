Toen AA Gent in de zomer van 2017 een nieuw oefencomplex in gebruik nam in Oostakker, was dat ook meteen het orgelpunt van een lange toenaderingspoging tussen de twee grote Gentse voetbalclubs, AA Gent en KRC Gent. De Buffalo’s zouden intensief gaan samenwerken met de Ratjes en daarbij ook de site in Oostakker delen. Die liefde lijkt intussen bekoeld, tot ver onder het vriespunt.