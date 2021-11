Schaduwcoach Olivier Deschacht laat licht schijnen over crisis bij Anderlecht: “Wie Kompany in vraag stelt, kent niets van voetbal”

Deschacht is niet overtuigd van de spitsen van Anderlecht, onder wie deze Zirkzee. “Lukas Nmecha was toch beter?” — © blg; lfb

Het stormt op Anderlecht, nadat het maar één keer kon winnen in acht wedstrijden. Het gelijkspel tegen KV Kortrijk stelde niet meteen gerust. De crisis bezweren lukte allesbehalve. Tijd om onze nieuwe schaduwcoach van paars-wit voor de leeuwen te gooien: Olivier Deschacht (40) in vijf stellingen over wat er goed en fout loopt bij de club waarvoor hij meer dan 600 keer in actie kwam.