Ook Anderlecht-spelers ervaren dat stoel van Vincent Kompany wankelt

Zij leven onder spanning, voelen dat de druk op de trainer stijgt en dat zijn positie wankel is. De volgende match, zaterdag op Charleroi, wordt cruciaal. Gisteren had de groep nog een dag verlof, maar vanaf vandaag wordt de voorbereiding op die partij aangevat. Het systeem wordt wellicht weer aangepast. In de eerste plaats omdat Raman – behalve bij een potentiële beroepsprocedure – geschorst zal zijn, maar ook omdat de tactiek met Zirkzee achter de spitsen niet unaniem op bijval kon rekenen. Rechtsback Murillo is wel terug na zijn schorsing. Bepaalde analisten, zoals Walter Baseggio, pleiten ook voor een rentree van Adrien Trebel, maar dat kan RSCA niet meer maken.

Alleen Weiler deed slechter

Met een 22 op 45 in de competitie oogt de balans van Vincent Kompany bijzonder mager. Van de trainers die de laatste twintig jaar ontslagen werden bij Anderlecht (en aan het seizoen waren begonnen), haalde er maar één gemiddeld minder punten in de competitie in het seizoen waarin hij ontslagen werd.

Een overzicht:

René Weiler: 1,29 punten per wedstrijd

Vincent Kompany: 1,47 punt per wedstrijd

Hein Vanhaezebrouck: 1,63 punten per wedstrijd

Frank Vercauteren l: 1,77 punten per wedstrijd

John van den Brom: 1,86 punten per wedstrijd

Besnik Hasi: 1,87 punten per wedstrijd

Frank Vercauteren ll: 2 punten per wedstrijd

Ariël Jacobs: 2 punten per wedstrijd

Hugo Broos: 2,40 punten per wedstrijd

(jug)