Dit zijn de slachtoffers van de kerstparade in Waukesha

LeAnna, Virginia, Tamara, Jane en Wilhelm: dat zijn de vijf slachtoffers die het leven lieten toen een wagen opzettelijk op de jaarlijkse kerstparade in de Amerikaanse stad Waukesha inreed. Daarnaast raakten zeker 48 mensen gewond, onder hen nog 6 kinderen die in kritieke toestand verkeren. De autoriteiten onderzoeken intussen hoe het kan dat de verdachte op vrije voeten was.

De politiechef van Waukesha las maandag met een krop in de keel de namen van de vijf dodelijke slachtoffers van de kerstparade in Waukesha voor: Tamara Durand (52), Jane Kulich (52), LeAnna OWen (71), Virginia Sorenson (79) en Wilhelm Hospel (81).

De 52-jarige Tamara Durand trad op de parade voor de eerste keer op als jongste lid van de lokale dansgroep voor grootmoeders of “grootmoederfiguren”, de Milwaukee Dancing Grannies. Ze werkte als assistent-recruiter maar was onlangs gepensioneerd en zorgde nu vier dagen per week voor haar kleinzoon, deed vrijwilligerswerk voor lokale ziekenhuizen en het Rode Kruis. En ze ging elke ochtend joggen en danste dolgraag.

Tamara Durand. — © Facebook

Dansen was haar “happy place”, zegt haar man Dave Durand (52), die een energieke, populaire vrouw beschrijft. “Tammy was een levendige, liefdevolle en warme vrouw die we nu al allemaal erg missen. Haar herinnering zal vreugde brengen aan allen die haar kenden.” En “iedereen kende haar”, volgens Dave Durand. “Ze was zo iemand die je aandacht trok zodra ze een kamer binnenkwam. Ze was altijd als een cheerleader. Ze danste letterlijk door de dag. Ook als er geen muziek was.”

Tamara Durand had dan ook enorm uitgekeken naar dit optreden. Vlak voordien postte ze nog enthousiast een foto in haar kostuum op Facebook.

Ook Virginia Sorenson (79) was een ‘Dancing Granny’, al zo’n twintig jaar lang. Ze hield van het dansen en optreden, volgens haar man David, maar sinds ze last had van haar knie en heup hield ze vooral ook van het lesgeven, en de kameraderie tussen de vrouwen in de groep. Op de kerstparade zou ze eigenlijk vanuit een busje de groep coördineren, maar ze droeg uiteindelijk het spandoek van de groep.

Virginia Sorenson met haar kleindochter Gabrielle. — © Facebook

Virginia was een verpleegster en werkte nog steeds parttime als medisch administratief medewerker. Ze laat zes kleinkinderen achter. Kleindochter Gabrielle Kamentz, zelf studente verpleegkunde en klinisch onderzoeksassistente aan de universiteit, heeft gezworen dat ze “de best mogelijke verpleegster zal worden” ter ere van haar.

Gabrielle postte een eerbetoon aan haar grootmoeder op sociale media: “Ze had zo’n goed hart. Zo’n goede ziel. Ze was de lijm die de familie bij elkaar hield. Ik ben nog steeds in shock en probeer dit te verwerken terwijl ik schrijf. Ik ga verder met mijn verpleegsteropleiding en zal haar nalatenschap levend houden. Mijn grootmoeder was een ongelooflijke verpleegster. Ik ben zo trots om in haar voetsporen te treden.”

Wilhelm Hospel (81), die ook tijdens de parade om het leven kwam, was de echtgenoot van Lola, een van de danseressen van de Milwaukee Dancing Grannies. Hij was de dansgroep aan het helpen. Volgens zijn broer was hij een gezonde, actieve en sterke man. Hij is de jongste van meerdere broers, maar de eerste die overlijdt. “Ik kan het niet geloven. Het is zo tragisch.”

Wilhelm Hospel. — © Facebook

Ook de 71-jarige LeAnna Owen liet het leven bij het incident. Zij zou eveneens lid geweest zijn van de Dancing Grannies.

LeAnna Owen. — © Facebook

Jane Kulich (52) stapte in de optocht mee bij een praalwagen van Citizens Bank, waarvoor ze sinds een jaar werkte. Haar dochter Taylor Smith meldde haar overlijden in een emotionele post op sociale media: “Er zijn geen woorden voor. Het is zo onwerkelijk. Mijn moeder is gisteravond gedood. Er is ons verteld dat ze niet heeft geleden. Godzijdank. Ik ben zo dankbaar dat ik haar zo lang heb mogen hebben, maar verdomme. Gisteravond liep ze mee in de parade. Ze was zo gelukkig. Ik hou van je, mama. Rust in vrede, mijn mooie engel.”

Jane Kulich. — © Facebook

Volgens een GoFundMe die door haar familie werd opgezet voor de begrafeniskosten, was Jane Kulich een “liefhebbende, mooie en charismatische moeder, grootmoeder en vriend voor zovelen. De wereld is een veel donkerder plaats zonder een vrouw zoals zij erin.”

Kinderen in kritieke toestand

Naast de vijf dodelijke slachtoffers raakten bij het incident nog eens minstens 48 mensen gewond, zo maakte politiechef Daniel Thompson bekend. Onder hen zijn zeker 18 kinderen, die in het Children’s Wisconsin ziekenhuis werden behandeld en veelal waren overgebracht uit andere ziekenhuizen om gespecialiseerde pediatrische zorg te kunnen krijgen.

Het kinderziekenhuis meldde dat maandag nog 6 jonge slachtoffers in kritieke toestand en 3 in ernstige toestand verkeerden. De kinderen zijn tussen 3 en 16 jaar oud. “De verwondingen gaan van schaafwonden in het gezicht en gebroken botten tot serieuze hoofdletsels”, verklaarde de medisch directeur van de afdeling pediatrische intensieve zorg van het ziekenhuis. Al 8 kinderen werden geopereerd, en in totaal 10 kinderen werden opgenomen op intensieve.

Geen terreur

De politie maakte maandag de identiteit bekend van de man die ervan verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de feiten: Darrell Edward Brooks Jr (39) uit Milwaukee reed “opzettelijk” zijn SUV door wegblokkades en in een menigte, zei politiechef Thompson. Brooks zal aangeklaagd worden voor vijfvoudige moord. Volgens de politiechef gaat het niet om terrorisme.

“We hebben inlichtingen dat de verdachte voor het incident betrokken was bij een huishoudelijk conflict.” Hij zou net gevlucht zijn toen de politie bij het huis aankwam. Volgens de politie werd hij evenwel niet achtervolgd toen hij door de barricade van de kerstparade reed. Een agent opende daar het vuur, maar moest stoppen met schieten omdat het risico te groot was dat een van de vele omstaanders geraakt zou worden.

Brooks had een stevig strafblad; hij was onder meer al veroordeeld voor mishandeling, wurging en weerstand bieden bij een arrestatie. Op het moment van de feiten waren nog meerdere aanklachten tegen hem in behandeling en was hij pas een paar dagen vrij op borg. De borgsom bedroeg slechts 1.000 dollar.

De aanklager voor het district Milwaukee verklaarde maandag een intern onderzoek te voeren naar de aanbevelingen die tot die borg leidden. “De aanbeveling van de staat was ongepast laag in het licht van de recente en hangende aanklachten tegen Brooks.”