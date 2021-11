46 doden nadat bus in brand vliegt in Bulgarije, meerdere kinderen bij slachtoffers

Door een ongeluk met een bus in Bulgarije zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker 46 mensen om het leven gekomen. Ook zijn meerdere passagiers gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn meerdere kinderen.

Het incident deed zich rond 2 uur ’s avonds voor in de buurt van het dorp Bosnek. Zeker zeven mensen liepen brandwonden op. Zij zijn naar een ziekenhuis in de hoofdstad Sofia gebracht. Volgens Bulgaarse media zouden er al zeker 46 mensen om het leven gekomen zijn, daaronder ook zeker twaalf kinderen.

De zeven overlevenden zouden een meisje van 17 en zes volwassenen zijn. Zes liggen in een brandwondencentrum, de zevende wordt ook voor andere verwondingen behandeld. Ze zouden alle buiten levensgevaar zijn.

Volgens het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken vloog de bus in brand op een snelweg in het westen van het land. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De Bulgaarse krant Trud schrijft dat de burgemeester van de nabijgelegen stad Pernik hen zei: “Ongelukken gebeuren hier vaak op deze weg. Er is een enorme helling van twee kilometer. Dit is een van de moeilijkste routes in ons land.”

Het zou gaan om een bus die van Turkije naar Noord-Macedonië reed. De bus had dan ook een Noord-Macedonisch kentekenbewijs. De nationaliteit van de inzittenden is nog niet duidelijk.

“Het is een tragedie. We weten niet of alle slachtoffers uit Noord-Macedonië komen, maar we nemen dit aan omdat de bus in het land is geregistreerd”, reageerde de premier van Noord-Macedonië Zoran Zaev, in een interview op Nova televisie.