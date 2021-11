Grote fraude ontdekt met CST: Waalse arts leverde 2.000 valse coronapassen

In Wallonië hebben ze grootschalige fraude met Covid Safe Tickets opgemerkt. Dat doordat een arts 2.000 valse vaccinatie registreerde.

AVIQ, de Waalse tegenhanger van ons Agentschap voor Zorg en Gezondheid heeft maandag grootschalige fraude ontdekt met Covid Safe Tickets. Dat vertelde Christie Morreale (PS), Waals minister voor Volksgezondheid, aan LN24.

Volgens Morreale constateerde het Waals Agentschap voor Levenskwaliteit (AVIQ) een anomalie in de codering van vaccinaties door dezelfde arts, zowel in tijd als op locatie. De betrokkene codeerde “in alle uithoeken van Wallonië” ... “en wellicht ook daarbuiten”. De bevoegde ministers van de andere entiteiten (Brussel, Vlaams en federaal) werden op de hoogte gebracht. Er werd meteen beroep gedaan op het gerecht.

Na onderzoek bleek dat deze persoon het systeem had opgelicht door 2.000 valse vaccinaties te registeren. Wat leidde tot 2.000 valse Covid Safe Tickets. “Het AVIQ blijft andere situaties onderzoeken. Het is een vertrouwensbreuk tegenover de mensen die zich veilig voelen en een situatie die mensenlevens in gevaar brengt”, aldus de minister.

De arts kan niet langer CST’s coderen en de ten onrechte gevaccineerden zullen worden opgeroepen om hun vaccinatie te annuleren. De dokter wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte. Ook mensen aan wie valse documenten zijn afgegeven, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

RTBF meldt dat er nog onderzoeken lopen naar andere artsen.

(sgg)