Roma-talent ontkent racisme in video met José Mourinho: “Ze hebben mij al veel bananen zien eten, dus...”

Felix Afena-Gyan beleefde zondag een hoogtepunt in zijn nog jonge carrière. De 18-jarige Ghanees bezorgde AS Roma een 0-2 zege bij Genoa en kreeg een paar nieuwe schoenen, een belofte van trainer José Mourinho. De video van de overhandiging werd echter ontsierd door wat op sociale media een “racistisch moment” werd genoemd, maar dat klopt niet volgens de aanvaller.

“Ik had Felix beloofd dat ik de schoenen die hij mooi vindt zou kopen als hij scoorde”, lachte Mourinho na de wedstrijd. “Ze zijn heel duur, namelijk 800 euro. Na zijn eerste doelpunt liep Felix dan ook direct naar mij toe, om ervoor te zorgden ik het niet zou vergeten. Morgen is dat het eerste wat ik zal doen, die schoenen voor hem kopen.”

En Mourinho hield woord. De overhandiging van de beloning werd uiteraard gedeeld via sociale media. Het mooie moment werd wel ontsierd door een voor velen onnodige opmerking in de achtergrond. “Daar zitten bananen in”, klinkt het wanneer Afena-Gyan zijn cadeau opent.

Maar van racisme is volgens de Ghanese tiener geen sprake. “Ik heb veel commentaar gelezen op de video die ik eerder vandaag gepost heb over een speciaal moment tussen mij en de trainer”, aldus Afena-Gyan. “Ik wil jullie verzekeren dat ik op geen enkele manier beledigd voel door de opmerking die gemaakt wordt op de achtergrond. Ik geloof oprecht dat er geen racisme mee gemoeid was.”

De aanvaller stelt dat hij bij Roma “in een familie” is opgevangen en dat hij het leuk vindt als mensen grapjes maken met hem. “Ze hebben mij al veel bananen zien eten dus dat is iets geworden waarmee ze soms lachen”, klinkt het. “Dat was ook hier het geval. Ik voel mij hier thuis, in Rome. Ik ben dankbaar voor de steun die ik krijg, dus ik wil niet dat mensen een verkeerd beeld hebben.”