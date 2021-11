2.000 valse coronapassen zonder één prik te hebben gekregen: wat riskeert arts die fraudeerde? En wat met de patiënten?

In Wallonië is grootschalige fraude met coronavaccins aan het licht gekomen. Eén arts is al ontmaskerd, maar wellicht volgen er in de komende dagen nog. De dokter waarvan nu sprake leverde ruim 2.000 valse vaccinatiebewijzen af, waardoor niet-gevaccineerde burgers toch een coronapas konden gebruiken. Hoe kwam men de fraude op het spoor? En werden er ook al artsen in Vlaanderen betrapt?