Eten met een masker op, dat gaat niet. Dus zetten onze premier en vier ministers maandag hun masker af tijdens een lunch met de Franse premier. Alleen testte die later op de dag positief op corona. Gevolg: de premier en de vier ministers moeten in quarantaine. Maar welke impact heeft dat? Is het land zo nog wel bestuurbaar? “Ideaal is het niet”, zegt politicoloog Carl Devos.