Brits onderzoek becijfert: “Zonder maatregelen nog 4.500 Belgische coronadoden en 15.000 opnames”

Als we alle coronamaatregelen plots zouden lossen en niemand nog een vaccin zouden geven, dan vallen in Europa nog 300.000 coronadoden en belanden nog eens 1 miljoen mensen in het ziekenhuis. In ons land zouden nog eens 4.500 mensen sterven door corona. Dat berekenden Britse onderzoekers. “Gelukkig zien we dat mensen ook zelf hun gedrag aanpassen als de situatie uit de hand dreigt te lopen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven / UHasselt).