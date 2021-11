Zuid-Amerikaans toptalent Caicedo maakt indruk op het Kiel: “Hij is het kroonjuweel van Ecuador”

Hekkensluiter Beerschot (her)leeft. Dankzij een 2-0 zege tegen Genk hijgen de Kielse Ratten plots in de nek van Cercle Brugge, de voorlaatste in de stand. Zondagavond was Moisés Caicedo een van de absolute uitblinkers bij Beerschot. De 20-jarige middenvelder deed bij momenten wat hij wilde en zette met het bevrijdende tweede doelpunt in blessuretijd de kers op de taart. Hoog tijd voor een portret. “Caicedo is het kroonjuweel van Ecuador.”