Zelftests krijgen een grotere rol in de strijd tegen het virus. — © BELGA

Zelftests spelen een steeds grotere rol in de strijd tegen het coronavirus. Niet verrassend dus dat de vraag bij apothekers en Kruidvat “extreem hoog” is. En toch springen andere retailers in ons land niet mee op de kar, terwijl ze de tests eigenlijk al sinds juli zouden mogen verkopen. “Maar de Belg wil graag advies.”