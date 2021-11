Microsoft bouwt drie datacenters in België

Over de omvang van de investering liet het bedrijf zich niet uit, en ook waar de datacenters precies komen, wordt “uit veiligheidsoverwegingen” niet bekendgemaakt. Didier Ongena, de algemeen directeur van Microsoft België en Luxemburg, sprak van “een driehoek van centers in de regio rond Brussel”.

Met de nieuwe centers “willen we onze klanten en partners toegang geven tot lokale cloudinfrastructuur en de meest geavanceerde clouddiensten”, zei Ongena tijdens een online persconferentie. “Dit zal bedrijven en overheden toelaten om hun gegevens in België te bewaren en te verwerken, gebruik te maken van nieuwe toepassingen en te genieten van de hoogste veiligheidsstandaarden.”

Ze zullen volgens de algemeen directeur ook groei opleveren. Er is sprake van meer dan 30 miljard euro extra omzet de komende vier jaar - “waarvan 5 miljard rechtstreeks gelinkt aan de investering in lokale cloudinfrastructuur” -, en ook van 60.000 extra banen. Het gaat daarbij om banen binnen het “ecosysteem” van Microsoft: de bedrijven en instellingen die van de diensten van het technologiebedrijf gebruikmaken. Dat zijn er momenteel 4.000 en ze zijn volgens Ongena goed voor 80.000 jobs.

“Absoluut cruciaal”

Premier Alexander De Croo reageerde via een videoverbinding, omdat hij thuis in quarantaine zit. “Maar dit toont opnieuw op welke manier technologie ons steeds weer helpt om ook in de moeilijkste momenten ons leven verder te kunnen leiden”, zei hij. “Ik ben bijzonder verheugd met de aangekondigde investering van ettelijke miljoenen in digitale infrastructuur in ons land”, vervolgde De Croo. Die infrastructuur is volgens hem “absoluut cruciaal” om ons concurrentievermogen te kunnen versterken.

Het plan Digital AmBEtion van Microsoft steunt op drie pijlers: digitale infrastructuur van topkwaliteit aanbieden, burgers helpen digitale vaardigheden te ontwikkelen, en een duurzame maatschappelijke impact creëren. Het bedrijf zal de komende maanden meer details bekendmaken.