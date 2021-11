“Mag ik seks hebben met je dochtertjes?”: zestiger die betrapt werd met kinderporno krijgt celstraf na ziekelijk bericht

Een 64-jarige Blankenbergenaar heeft in de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor bezit van kinderporno. De man moet onder meer therapie volgen en een zinvolle dagbesteding zoeken.

Op 2 januari vorig jaar ontving de moeder van twee minderjarige dochters een hallucinant bericht via Facebook. “Mag ik seks hebben met je kinderen?” stond er onomwonden te lezen. De vrouw stapte naar de politie en via het profiel van de afzender kwamen de speurders al snel uit bij Blankenbergenaar Roland V. Bij een huiszoeking in zijn woning werd een verzameling kinderporno aantroffen.

De zestiger legde uit dat de bestanden per toeval op zijn computerscherm waren verschenen. Door erop te klikken, waren de beelden naar eigen zeggen op zijn harde schijf beland. “De zoekgeschiedenis van de beklaagde liet evenwel weinig aan de verbeelding over”, weerlegde de procureur die beweringen.

Eenzaam

V. werd in 2001 al eens veroordeeld tot zestien maanden cel voor aanzetten tot ontucht met minderjarigen en verdovende middelen. De procureur vroeg daarom een jaar celstraf. De verdediging drong evenwel met succes aan op een voorwaardelijke straf. “Mijn cliënt handelde vanuit een vorm van eenzaamheid”, pleitte meester Stijn Leliaert. “Hij weet zelf niet goed wat hem bezield heeft. Hij heeft spijt en blijft voortaan weg van het internet.”