Gestrande bruinvis sterft tijdens transport naar Nederland

Dan toch geen happy end voor de bruinvis die zondagmorgen in Lombardsijde door wandelaars opgemerkt werd. Het dier zat in de problemen en het lukte niet om hem terug in zee te krijgen. De brandweer kwam ter plaatse en bracht het dier in samenspraak met de bevoegde diensten over naar het Boudewijn Seapark in Brugge. De bruinvis werd tijdens het transport vochtig gehouden en op een echo in Boudewijn Seapark was niet meteen iets te merken. “We hebben hem medicatie gegeven. En hij at ook vis. Dus alles leek in orde te zijn”, zegt Geertrui Quaghebeur van Boudewijn Seapark.

Volwassen mannetje

De veearts besliste daarop om de bruinvis naar het gespecialiseerde centrum Seamarco in het Nederlandse Goes over te brengen. Het volwassen mannetje van zo’n vijf jaar oud leek daar sterk genoeg voor. Maar tijdens het transport ging het helaas mis. “We stonden op vijf minuutjes van de deur daar”, zegt Geertrui Quaghebeur. “Maar hij is spijtig genoeg overleden. Hoe het precies komt weten we nog niet. Er was initieel natuurlijk wel een reden waardoor hij gestrand was, maar die is ook nog niet duidelijk. We hebben nochtans alles gedaan wat we konden.”

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zal nu een autopsie op de bruinvis uitvoeren om na te gaan wat de precieze doodsoorzaak zou kunnen zijn.