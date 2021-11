Burgemeester Bart De Wever over Winter in Antwerpen: “Wat mij betreft, gaat alles maximaal door”

LEES OOK. Wéér geen winter zoals we die gewoon zijn: “Veel mensen zullen last krijgen van stress, angst en hopeloosheid” (+)

De Antwerpse crisiscel buigt zich normaal eind deze week over de impact van de nieuwe coronaregels op de Winter in Antwerpen. De Wever zegt dit op een vraag van gemeenteraadslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang).

Ondertussen wordt elk evenement in de Winter van Antwerpen getoetst aan de huidige regels rond corona in voorbereiding van de bijeenkomst van de crisiscel.

“Het zal een zware organisatorische uitdaging zijn om aan de huidige coronamaatregelen te voldoen”, zegt de Antwerpse burgemeester. “We kunnen ook niet anders. Als we dit eisen van onze horeca, dan moeten we dit onszelf ook opleggen. Elk reglement wordt per evenement bekeken: het CST, de mondmaskers en de omvang van het evenement. We doen dit om maximaal alles te kunnen laten doorgaan. Wat mij betreft, gaat alles ook plaatsvinden en wordt de kerstmarkt en de Winter in Antwerpen niet afgelast.”

Toch is De Wever nog niet over alles honderd procent zeker. Sommige evenementen zouden volgens hem heel moeilijk correct te organiseren zijn. “De oefening die we nu doen, vertrekt natuurlijk vanuit de huidige regels”, zegt De Wever. “Er is veel in beweging en je voelt al aan dat ze nationaal mogelijk nog gaan verstrengen. Ik sluit niet uit dat we het overleg met de crisiscel enkele dagen uitstellen tot we daar meer duidelijkheid over hebben.”