Test Aankoop bezorgd over overname Voo door Orange: “Niet bevorderlijk voor concurrentie en lagere prijzen”

Test Aankoop is bezorgd over de nakende overname van de Waalse telecomoperator Voo door concurrent Orange. “Het feit dat het aantal spelers op de Franstalige markt van drie naar twee wordt teruggebracht, is niet bevorderlijk voor meer concurrentie en dus voor lagere prijzen”, zegt de consumentenorganisatie.

Nu kunnen consumenten in Franstalig België nog terecht bij drie spelers voor vast breedbandinternet: Proximus, Voo en Orange. Die laatste huurt voor zijn aanbod de kabel van Voo. Als Voo en Orange samengaan, blijven maar twee spelers meer over op het vaste kabelnetwerk.

Telenet, dat ook geïnteresseerd was in Voo, beschikt in Wallonië wel nog over een kabelnetwerk in een klein deel van Henegouwen, en heeft er ook nog het netwerk van gsm-operator BASE. Via dat mobiele netwerk verkoopt Telenet nu al een pakket van digitale tv en internet voor thuis via een 4G-modem onder de merknaam Tadaam. Telenet zou ook via een huurovereenkomst in Wallonië actief kunnen worden op een vast netwerk.

Concurrentiewaakhond

Test Aankoop wijst op het belang van het advies van de mededingingsautoriteiten in de lopende overnameprocedure. De concurrentiewaakhond zal zich volgens de organisatie moeten buigen over verschillende vragen. Bijvoorbeeld: hoe zullen de prijzen evolueren, “aangezien de netwerkexploitanten de neiging hebben hun standaardtarieven regelmatig (jaarlijks) te verhogen”.

Volgens Test-Aankoop wordt de komst van een vierde operator op de markt via de 5G-veilingen, gepland voor volgend jaar, nog belangrijker. De consumentenorganisatie wil dat de regering “duidelijke en ambitieuze beslissingen neemt zodat de Belgische markt op zijn minst concurrentiëler wordt dan nu”. “In dit verband is de overname van VOO door Orange niet noodzakelijk goed nieuws, tenzij de voorwaarden ten gunste van de particuliere consument worden vastgesteld.”