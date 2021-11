Opnieuw zware aderlating voor tegenstander van Club Brugge: RB Leipzig mist door corona ook trainer en doelman voor Champions League-clash

Zowel trainer Jesse Marsch als eerste doelman Peter Gulasci reizen niet mee naar België door een coronabesmetting. Beide heren gingen meteen in isolatie. Ook assistent Marco Kurth blijft in Duitsland nadat hij in contact kwam met een persoon die positief testte op het virus. Achim Beierlorzer wordt de man op de bank bij de bezoekers.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Leipzig reist zo laat mogelijk af naar België omdat de coronacijfers zowel in Duitsland als in België de pan uitswingen. De UEFA verplicht de bezoekende ploeg echter wel om de dag voor de wedstrijd al in het land te zijn waar de match afgewerkt wordt. Dat de Duitsers vanavond in België slapen, is dus niet meer dan een formaliteit.

De Duitsers kunnen woensdag ook niet rekenen op de diensten van Spaanse international Dani Olmo (23). De creatieve middenvelder liep een spierscheur op in de linkerdij en reist niet mee af naar West-Vlaanderen. Net als de Deense aanvaller Youssuf Poulsen. Die liep tijdens de interlandbreak bij Denemarken een spierscheur op in de kuit en moet vier tot vijf weken toekijken.