Zowat 1.200 mensen ondertekenen aangifte tegen Nederlandse coronascepticus Willem Engel

In Nederland is een collectieve aangifte tegen Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, sinds maandagavond door ongeveer 1.200 mensen ondertekend. Volgens de initiatiefnemers van de aangifte maakt Engel zich schuldig aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk.

Initiatiefnemer Norbert Dikkeboom omschrijft Engel als “een buitengewoon storende factor in het debat rondom de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen”. De afgelopen maanden verzamelde hij tal van uitspraken van Engel, die volgens hem ronduit strafbaar zijn. “Het is in de loop der tijd alleen maar gekker geworden.”

Dikkeboom vindt dat Engel ten onrechte de strafrechtelijke dans ontspringt, waar anderen voor vergelijkbare vergrijpen worden aangepakt. De recente rellen in Rotterdam zien de aangevers als direct gevolg van de in hun ogen opruiende oproepen van Engel, “omdat het stelselmatige opruien inmiddels maar een klein vonkje nodig heeft om te leiden tot escalaties”.

Angst

Met zijn uitlatingen jaagt Engel een deel van de bevolking angst aan voor het beleid van de overheid en het vaccinatiebeleid, zegt Dikkeboom, waarmee hij zich schuldig zou maken aan het doen van uitingen met een terroristisch oogmerk. “Engel voedt een klimaat van onveiligheid, waarbij hij de Nederlandse staat afschildert als een dictatuur (regime)”, zo staat in de aangifte. Door zijn systematische oproep het beleid van de overheid te negeren en te saboteren en herhaaldelijk te beweren dat bewindslieden strafbaar zijn en veroordeeld dienen te worden, zorgt Engel “voor ontwrichting van de politieke en sociale structuren in Nederland”.

Engel verspreidt volgens de aangifte stelselmatig onjuiste medische informatie. Daarmee “zaait hij angst en verdeeldheid” en brengt hij grote schade toe aan de volksgezondheid. De aangifte wegens oplichting is gebaseerd op het veronderstelde misbruik door Engel van donatiegelden.

Openbaar ministerie

Dikkeboom verwacht dat de website aangiftewillemengel.nl ongeveer twee weken in de lucht zal blijven. Daarna zal de aangifte, voorzien van een pakket bijlagen, worden aangeboden aan OM-topman Gerrit van der Burg. Er is gekozen voor een collectieve aangifte, zegt Dikkeboom, om politiebureaus niet te overspoelen met individuele aangiftes. Hij benadrukt dat de persoonsgegevens van ondertekenaars op de site goed zijn beveiligd. De aangifte is getoetst door een strafrechtadvocaat.

Volgens Engel is de aangifte niet gebaseerd op feiten en daarmee vals. Hij heeft de aangifte bestudeerd en er geen strafbare feiten op kunnen ontdekken. “Ik probeer het debat scherp te voeren, maar ga nooit over de lijn.”