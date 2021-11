Wapenarsenaal, munitie en neonazistische voorwerpen ontdekt bij huiszoeking in Frankrijk

Tijdens een huiszoeking in het Noord-Franse departement Eure zijn het afgelopen weekend verschillende wapens, een grote hoeveelheid munitie en voorwerpen met hakenkruizen ontdekt. Dat heeft het parket van Évreux dinsdag meegedeeld.

De huiszoeking kwam er nadat twee jongemannen van 25 jaar een douanecontrole hadden geweigerd, verklaarde de procureur. “Ze werden tegengehouden en er werden wapens aangetroffen in hun voertuig”, aldus Dominique Puechmaille. “Maar het is vooral de huiszoeking nadien die interessant was: er werd een wapenarsenaal aangetroffen, net als veel munitie en objecten met een hakenkruis.”

De procureur ging niet dieper in op hoeveel wapens er precies werden aangetroffen, maar volgens de krant Le Monde gaat het om 130 wapens, waaronder AK-47’s, machinegeweren, 200 kilogram aan munitie en granaten. De twee mannen zitten nog steeds in voorlopige hechtenis in het kader van een onderzoek naar inbreuken op de wapenwetgeving.